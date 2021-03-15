"سيتلقون ضربات قاتلة"... بحرية الحرس الثوري توجه رسالة قوية إلى الأعداء

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن أن "عملية تحديث قدراتها القتالية مستمرة"، مؤكدة أن "الأعداء سيتلقون ضربات قاتلة إذا تطاولوا على الجمهورية الإسلامية".

ووصف قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأميرال علي رضا تنكسيري، في مراسم انضمام المعدات الصاروخية إلى بحرية الحرس الثوري، هذه المراسم بأنها تمثل المرحلة الخامسة من انضمام المعدات إلى بحرية الحرس الثوري في غضون عام، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال: "اليوم، جزء من قدراتنا الصاروخية التي تتمتع بقدرات وميزات متفوقة في مجال القتال والتي تم تصميمها وإنتاجها بواسطة المتخصصين الإيرانيين، تدخل في خدمة قسم العمليات والوحدة القتالية البحرية للحرس الثوري".

وتابع: "تتمتع هذه المنظومات الإضافية بالقدرة على إطلاق النار بدقة من أعماق وأماكن الدفاع السلبي، وإطلاق النار بزاوية 360 درجة في حالة الحركة، ورمي الألغام في مديات مختلفة والقدرة على مواجهة الحرب الإلكترونية، وقد تم تحسين مداها وقوتها التدميرية مقارنة بالماضي".

وشدد قائد بحرية الحرس الثوري على أن عملية تحديث القدرات القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري ستستمر في إطار إجراءات القائد العام للقوات المسلحة واستراتيجية الاقتدار، مضيفا أن أنه "إذا أراد الأعداء العدوان فسنوجه لهم ضربة قاتلة".

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فرمانده نیروی دریایی سپاه: با ورود تجهیزات مقابله با جنگ الکترونیک قادر خواهیم بود سیگنال‌های خاموش دشمن و ارتباط داخلی آنها را هم رصد کنیمhttps://t.co/cylr6khHZx pic.twitter.com/N6o8sY3xNp — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) March 15, 2021

وأزاحت بحرية الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم الاثنين، الستار عن مدينة صاروخية جديدة، تضم مجموعة كبيرة من المنظومات المختلفة. ودشن القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، المدينة الصاروخية الجديدة بمشاركة قائد بحرية الحرس علي رضا تنكسيري وحشد من القادة العسكريين في البلاد.

وتم تدشين مجموعة من المنظومات الصاروخية ذات الميزات العملياتية المختلفة، بما في ذلك الإطلاق بدقة من الأعماق وإلقاء الألغام بمديات مختلفة والإطلاق وفق زاوية 360 درجة، والإطلاق أثناء الحركة والتصدي للحرب الإلكترونية ورفع مستوى المديات والقدرات التدميرية وتدشين منظومات صاروخية قادرة على تغيير الهدف بعد الإطلاق.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، خلال المراسم، إن "ما نشاهده اليوم هو جزء صغير من القدرة الصاروخية العظيمة والواسعة لبحرية حرس الثورة"، مؤكدا أن تزويد القوات البحرية في الحرس الثوري بمعدات الحرب الإلكترونية، سيمكنها من رصد الاتصالات الداخلية للعدو، وتتبع إشاراته المنطفئة.