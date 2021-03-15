نيجيريا... اختطاف تلاميذ ومدرسين على يد مسلحين

كشفت وسائل إعلام محلية نيجيرية، اليوم الاثنين 15 مارس/آذار، أن مسلحين اختطفوا عددا من التلاميذ والمدرسين من مدرسة ابتدائية في قرية "راما" بولاية كادونا شمالي البلاد.

القاهرة – سبوتنيك. ونقل موقع "دايلي بوست" النيجيري، أن "مسلحين اختطفوا تلاميذ ومدرسين من مدرسة ابتدائية في قرية راما الواقعة في منطقة بيرنين جواري في ولاية كادونا".

وأوضح الموقع المحلي أن "شهود عيان بالمنطقة، أكدوا أن مسلحين جاؤوا على حوالي 12 دراجة نارية إلى المدرسة، واختطفوا التلاميذ خلال دخولهم إلى المدرسة في التاسعة صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي".

وأصبحت المدارس هدفا لعمليات خطف جماعي تنفذها جماعات مسلحة في شمال نيجيريا للحصول على فدية في موجة بدأتها جماعة "بوكو حرام" وبعدها تنظيم "داعش" الإرهابي (ولاية غرب أفريقيا) المنبثق عنها (كلاهما محظور في روسيا). وبدأت عصابات إجرامية في ممارسة الخطف بعد ذلك.

ونفت الحكومة مرارا دفع فدية، لكن الرئيس محمد بخاري أصدر بيانا حث فيه حكومات الولايات على "مراجعة سياساتها، التي تكافئ الخاطفين بالمال والمركبات". وحذر الرئيس النيجيري من أن هذه السياسة قد يكون لها أثر عكسي كارثي.