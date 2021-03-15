"بركة"... إيران تعلن بدء الإنتاج الموسع لأول لقاح محلي مضاد لكورونا

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، بدء المرحلة الأولى من الإنتاج الموسع للقاح "بركة" المحلي المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك على لسان محمد مخبر، رئيس لجنة تنفيذ أمر آية الله الخميني، في حفل افتتاح المرحلتين الثانية والثالثة من الدراسات السريرية للقاح "كوف إيران بركة"، على ما أفادت به وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأوضح مخبر أن المرحلة الأولى ستشمل إنتاج 3 ملايين جرعة شهريا، بالتزامن مع اجراء المرحلتين الثانية والثالثة من الدراسات السريرية حول هذا اللقاح .

وقال المسؤول الإيراني: "في المرحلة الأولى من الإنتاج الواسع لهذا اللقاح، الذي افتتح اليوم، سيتم توفير الطاقة الإنتاجية لثلاثة ملايين جرعة شهريا".

وأشار إلى أنه تم توفير امكانية الإنتاج الضخم للقاح "كوف إيران بركة"، مضيفا "اعتبارا من اليوم سنبدأ الإنتاج الواسع بعدما تحقق الاطمئنان الكامل من هذا اللقاح".

وأكد أن المرحلة الثانية من إنتاج اللقاح سيتم الانتهاء منها قبل شهر يونيو/حزيران القادم، وستكون بطاقة تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليون جرعة شهريا.

وأضاف: "في نهاية الربيع المقبل، ستكون الطاقة الإنتاجية لأول لقاح إيراني مضاد لكورونا ما بين 15 إلى 20 مليون جرعة شهريا، وهو حدث كبير".

وسيتم إنتاج اللقاح "كوف إيران بركة" من قبل مؤسسة "بركة" التابعة للجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني، وفق المصدر ذاته.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إيران بدء اختبارات لقاحها الوطني ضد فيروس كورونا على متطوعين، من بينهم كريمة رئيس "لجنة تنفيذ أمر الإمام" كأول متطوعة تلقت لقاح كورونا الايراني.