أكبر مستشفى إسرائيلي يعالج شخصيات أمنية وعسكرية إماراتية

يعتزم مركز "شيبا" الطبي الإسرائيلي تقديم خدمات لبعض أفراد الأمن في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل الدولتان على تعميق التعاون بعد تطبيع العلاقات العام الماضي.

فمن المقرر في هذا الإطار توجه أطباء من أكبر مستشفى في إسرائيل إلى دبي لإجراء استشارات تشخيصية وجهًا لوجه مع 350 مريضًا بداء السكري في الجيش الإماراتي والشرطة وخدمات مكافحة الحرائق، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وقال رئيس القسم الدولي في المركز يوئيل هار-إيفن، إن الأطباء سيتابعون المراقبة عن بُعد، مضيفا أن "شيبا" سيعمل بالتعاون مع مركز التداوي الطبي في دبي بموجب عقد مبدئي مدته ثلاث سنوات.

وبشكل منفصل ذكرت الوكالة، أن "شيبا" سيرسل أطباء لتدريب العاملين في مستشفى "ميدكير" للنساء والأطفال في دبي، في مجالات تشمل طب الجنين.

وقال هار-إيفن إن مركز "شيبا"، ومقره إحدى ضواحي تل أبيب، يتحرك بسرعة لتأسيس وجود دائم في الإمارات لتوسيع عروضه، مضيفا: "الخطوات التالية قريبة جدا جدا".

قبل أيام، اتفق ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إنشاء صندوق إماراتي بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل.

وذكرت الوكالة الرسمية "وام" أن "الإمارات ستستثمر من خلال هذا الصندوق في إسرائيل ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها".

وقع البلدان اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي برعاية الولايات المتحدة، وقطعا شوطا في سبيل التعاون المشترك، حيث وقعا العديد من الاتفاقيات الثنائية.