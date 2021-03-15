الصحة العالمية: لقاح "أسترازينيكا" يخضع للفحص وسنعلن النتائج في هذا الموعد

أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، اليوم الاثنين، أن نتائج فحص جميع إشارات أمان لقاح "أسترازينيكا" ستظهر في غضون أسبوع.

جنيف- سبوتنيك. وقالت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك": "تقوم اللجنة الاستشارية لسلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بمراجعة منهجية لجميع إشارات الأمان الخاصة بلقاحات كوفيد- 19، وستقدم اللجنة توصياتها إلى المنظمة بشأن أي إشارات أمان جديدة".

وتفحص اللجنة التقارير الحالية المتعلقة بلقاح "أسترازينيكا"، وبمجرد أن تحصل منظمة الصحة العالمية على فهم كامل للموقف، ستُعلن النتائج على الفور، ومن المتوقع أن يجري ذلك خلال أسبوع تقريبا، بحسب هاريس.

وأشارت المتحدثة إلى أنه لا يوجد دليل في الوقت الحالي، على أن مشاكل الدم لدى المرضى في العديد من الدول الأوروبية، نتجت عن استخدام لقاح "أسترازينيكا". مضيفة: "في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على وقوع حوادث ناجمة عن اللقاح، ومن المهم مواصلة حملات التطعيم لإنقاذ الأرواح واحتواء أعراض الأمراض الشديدة".

وأوضحت أن الحديث يدور حول تعليق عدد من الدول الأوروبية استخدام أنواع معينة من اللقاحات، بينما في دول أخرى تم اتخاذه (التعليق) كخطوة احترازية.

وتابعت: "منظمة الصحة العالمية تدرك أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تايلاند، قد أوقفت استخدام لقاح أسترازينيكا بناء على تقارير عن مشكلة نزيف نادرة لدى أولئك الذين تم تطعيمهم. وتم اتخاذ هذه الخطوة كإجراء احترازي بينما يواصل التحقيق مساره".

واختتمت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية قائلة، إن أكثر من 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة قد تم تطعيمهم بواسطة "أسترازينيكا" دون أي آثار جانبية خطيرة.

وأعلنت دول أوروبية عدة منها، فرنسا، إيرلندا، هولندا، النمسا، الدنمارك، إيطاليا والنرويج، تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" في التطعيم ضد كورونا.

فيما أكدت شركة "أسترازينيكا"، أمس الأحد، وعقب قرار عدة دول تعليق استخدام لقاحها ضد فيروس كورونا، أنه لا يوجد دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية بسبب اللقاح.