سفيرة إسرائيل لدى مصر وطاقم سفارتها يغادرون القاهرة

غادرت سفيرة إسرائيل لدى مصر، أميرة أورون، القاهرة اليوم، متوجهة بطائرة خاصة إلى تل أبيب.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" المصرية، عن مصادر في مطار القاهرة أن السفيرة غادرت القاهرة، اليوم الاثنين، متوجهة بطائرة خاصة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب؛ لقضاء إجازة عدة أيام، قبل العودة إلى القاهرة مرة أخرى لمواصلة أعمالها.

ولفتت المصادر التي وصفتها "بوابة الأهرام" بالـ"مطلعة": "وصلت السفيرة الإسرائيلية بصحبة 13 من طاقم السفارة في موكب سيارات من مقر السفارة في إحدى ضواحي القاهرة".

وأضافت المصادر: "أنهت السفيرة إجراءات سفرها من صالة كبار الزوار على طائرة خاصة، بعد توقف الرحلات الجوية لشركة "إير سينا" بين مصر وإسرائيل بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأميرة أورون، أول امرأة تشغل منصب سفير لإسرائيل في مصر، وعملت من قبل سفيرة لإسرائيل في تركيا، وتولت قبل وصولها إلى مصر رئاسة قسم الشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية، وكانت مسؤولة عن التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول المنطقة.