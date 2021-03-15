أردوغان: تطعيم أكثر من 11 مليون شخص في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده احتلت مرتبة ضمن الدول الأوائل فيما يتعلق بتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

أنطاكيا - سبوتنيك. قال أردوغان في تصريحات عقب اجتماع للحكومة برئاسته، "11.5 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن في عموم تركيا، نأتي في المرتبة الخامسة عالميا في التطعيم ضد كورونا".

وأضاف الرئيس التركي، أن البلاد لم تواجه أي مشكلات في توصيل اللقاح وستستمر بتوريده من الخارج.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله، إن الحكومة في تركيا تقدم دعمها حاليًا لـ16 مشروع لقاح محلي ضد كورونا، مبينًا أن 6 منها بدأت بالتجارب البشرية.

ولاحظ أردوغان، أن الجميع في تركيا الأطفال منهم والمسنين والنساء والرجال لا يترددون في القيام بما يقع على عاتقهم بخصوص مكافحة الفيروس.

في نفس السياق، أشار أردوغان يوم أمس احتفالا بيوم الطب: "نحن من الدول الرائدة في التطعيم، الذي أطلقناه بتلقيح من الفئات المعرضة للخطر".