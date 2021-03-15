منظمة الصحة: إصابات كورونا العالمية زادت 11% الأسبوع الماضي

كشفت خبيرة في منظمة الصحة العالمية عن حجم الزيادة في معدل الإصابات في العالم بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي.

قالت ماريا فان كريكوف، خبيرة الأمراض المعدية في المنظمة، اليوم الاثنين، إن الأسبوع الماضي شهد زيادة نسبتها 11 في المئة في إصابات كورونا في أنحاء العالم، بحسب "رويترز".

وأضافت المسؤولة الفنية عن وباء كورونا في المنظمة في مؤتمر صحفي: "هذا ليس وقت التخلي عن حذرنا".

وقبل يومين، أوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن برنامج "ACT-Accelerator" لمكافحة فيروس كورونا يحتاج إلى تمويل بقيمة 22.1 مليار دولار.

ووفقا له، نشرت المنظمة استراتيجية وميزانية جديدتين للمشروع لعام 2021، وقال غيبريسوس: "في الوقت الحالي، تم تخصيص مبلغ 11 مليار دولار لبرنامج ACT-Accelerator، لكننا ما زلنا نواجه فجوة تمويلية قدرها 22.1 مليار دولار... نحث البلدان على زيادة التمويل للبرنامج باعتباره أفضل استثمار في التعافي العالمي".

وتم إطلاق برنامج ACT Accelerator الدولي تحت رعاية منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع المفوضية الأوروبية، وفرنسا، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس في 24 نيسان/ أبريل 2020.