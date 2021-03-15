البيت الأبيض: تواصلنا مع كوريا الشمالية لكن لم نحصل على رد

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الاثنين، إن إدارة بايدن تواصلت مع كوريا الشمالية لكن لم تتلق أي رد حتى الآن.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت بساكي خلال إيجاز صحفي عندما طُلب منها تأكيد التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تواصلت مع كوريا الشمالية: "أستطيع أن أؤكد أننا تواصلنا، وحتى الآن، لم نتلق أي رد".

وأضافت بساكي أن الدبلوماسية لا تزال تمثل الأولوية الأولى لإدارة بايدن فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظرائهما في اليابان وكوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة، بما في ذلك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

في الأسبوع الماضي، قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية، سونغ كيم، إن واشنطن ستستكمل مراجعة سياستها بشأن كوريا الشمالية في الأسابيع المقبلة.

عقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ثلاث قمم مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ومع ذلك، لم يحقق الجانبان أي تقدم بشأن قضية نزع السلاح النووي بسبب الجمود حول تخفيف العقوبات.