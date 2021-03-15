المفوضية الأوروبية تمهل بريطانيا شهرا لتوضيح سبب خرق البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية

أمهلت المفوضية الأوروبية المملكة المتحدة، شهرا واحدا لتوضيح أسباب خرقها أحكاما تتعلق بتنفيذ البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية، بعدما قامت بريطانيا بتغيير الترتيبات التجارية بشكل أحادي لأيرلندا الشمالية، وهو ما اعتبرته بروكسل خرقا لاتفاق "بريكست"، وسط إنكار من لندن للاتهامات الأوروبية.

أمستردام - سبوتنيك. جاء في بيان صحفي، اليوم الاثنين، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية "اليوم أرسل إشعار رسمي إلى المملكة المتحدة لانتهاكها تطبيق البروتوكول المتعلق بإيرلندا وإيرلندا الشمالية، فضلا عن الالتزام بحسن النية بموجب اتفاقية الانسحاب. وهذا يمثل انتهاكًا من جانب المملكة المتحدة".

وأفاد المفوض الأوروبي للعلاقات بين المؤسسات، ماروش شيفوفيتش، إن "البروتوكول حول إيرلندا وايرلندا الشمالية هو السبيل الوحيد لحماية اتفاقية الجمعة العظيمة، والحفاظ على السلام والاستقرار مع تجنب الحدود الصعبة مع جزيرة إيرلندا والحفاظ على سلامة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".

من جهته، رفض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن تكون بلاده قد ارتكبت أي خرق للبروتوكول، مؤكدا أن البروتوكول يجب أن يضمن التجارة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية وكذلك عبر الحدود البرية لأيرلندا الشمالية مع أيرلندا.

ومددت بريطانيا أوائل الشهر الجاري، من جانب واحد إجراءً يسمح للشركات بالتكيف مع الترتيبات التجارية الجديدة بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية. وقررت الحكومة البريطانية تمديد فترة السماح بشأن عمليات المراقبة للمنتجات الغذائية التي تصل إلى إيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة، لستة أشهر.

وقال جونسون، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، إن "التمديد كان مجرد قرار تقني يهدف إلى أن يكون عادلا. والبروتوكول يجب أن يضمن التجارة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، وكذلك عبر الحدود البرية لأيرلندا الشمالية مع أيرلندا".

يذكر أنها المرة الثانية التي يرسل فيها الاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة إخطارا رسميا منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن "بروكسل منحت المملكة المتحدة مهلة شهر واحد للتوضيح. وعقب معالجتها، أو في حال عدم تقديم أي إيضاحات من قبلها، فإنه يجوز للجنة المشتركة، وبموجب المادة رقم 12 الفقرة 4 من البروتوكول، أن تحيل القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي تتمتع بكامل الصلاحيات، للبت في القضية. من خلال فرض غرامة، أو فرض رسوم جمركية على واردات السلع من بريطانيا".