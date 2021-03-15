يائير لابيد يكشف عن رغبته بتولي منصب رئيس وزراء إسرائيل

أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، للمرة الأولى، عن رغبته في أن يصبح رئيس الوزراء القادم، عقب الانتخابات المقررة في 23 مارس/ آذار الجاري.

جاء هذا في مقابلة مع ياكوف كاتز رئيس تحرير صحيفة "جيروزاليم بوست"، برعاية صالون تل أبيب الدولي.

وقال لابيد: "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتغيير الأجيال في إسرائيل، أنا مستعد، الحزب مستعد، نمتلك الخطط الصحيحة، والقدرات والخبرات المناسبة".

وأضاف قائلا: "لقد خدمت في مواقع عديدة تؤهل صاحبها، إذا كانت لدي الفرصة، من المؤكد أن هذا سيكون تكريما لي لخدمة بلادي على هذا النحو".

واعتبر لابيد أنه قادر مع مرشحي حزبه (ياش عتيد)، على تولي زمام الأمور الأسبوع المقبل، لكنه أكد أن الانتخابات ليست معركة بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف: "نتنياهو يحاول أن يجرني إلى مشاجرة، حول من سيصبح رئيسا للوزراء، هو يفعل ذلك لأنه يريد أن يتأكد من أن الإسرائيليين لا يفهمون القضية الأكثر أهمية المتعلقة بالحكومة التي ستكون لدينا".