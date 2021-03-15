أول رد من كوريا الشمالية على إدارة بايدن

أعلنت كوريا الشمالية، مساء اليوم الاثنين، أول رد لها على تواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن معها.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قالت اليوم، إن إدارة بايدن تواصلت مع كوريا الشمالية لكن لم تتلق أي رد حتى الآن.

وأكدت كوريا الشمالية، اليوم في أول رد لها على الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن، أنه على الولايات المتحدة تجنب إثارة المشاكل إذا أرادت السلام، وفقا لرويترز.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، عن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الشمالي كيم جونغ أون قولها،

"على الإدارة الأمريكية الجديدة تجنب إثارة المشاكل إذا أرادت السلام".

ومنذ ظهور كيم يو جونغ على الساحة السياسية وتتخذ مواقف صارمة من بعض الملفات الخارجية على رأسها التعامل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ورغم تخفيض رتبتها مطلع العام الجاري من النائب الأول للمدير العام للحزب الحاكم في كوريا الشمالية إلى نائب للمدير العام، إلا أنها مازلت تتمتع بالنفوذ الكبير داخل الحزب، وفقا للاستخبارات الجنوبية.

وتمثل الدبلوماسية في التعامل مع كوريا الشمالية الأولوية الأولى لإدارة بايدن، بحسب بيان للبيت الأبيض.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظرائهما في اليابان وكوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة، بما في ذلك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

في الأسبوع الماضي، قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية، سونغ كيم، إن واشنطن ستستكمل مراجعة سياستها بشأن كوريا الشمالية في الأسابيع المقبلة.