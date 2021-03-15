خطوة إسرائيلية لإعادة آلاف المواطنين من الخارج

أفاد بيان مشترك إسرائيلي عن السماح بتسيير رحلات جوية من دول العالم إلى تل أبيب، ما يسمح بعودة آلاف المواطنين من الخارج إلى البلاد.

وأشار موقع "i24news" الإسرائيلي إلى أنه يتواجد آلاف المواطنين خارج البلاد لم يتمكنوا من العودة بسبب إغلاق المطار وقرار الحكومة بـ"إغلاق الأجواء".

وبحسب بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارتي الصحة والمواصلات، اليوم، "فإن الرحلات الجوية القادمة إلى إسرائيل تقضي بتسيير رحلات جوية لنقل 3000 شخص يوميا وفقا لتعليمات الابتعاد الاجتماعي وإجراء فحص كورونا عند الوصول للمطار".

وأضاف البيان: "أعطيت الصلاحية لوزير الصحة الإسرائيلي لإلغاء رحلة جوية معينة تشكل خطرا على صحة الجمهور. وتدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بدءا من يوم غد، الثلاثاء".

كانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت أمس الأحد، إلغاء القيود على جميع الدول التي تنطلق منها رحلات جوية إلى إسرائيل أو من إسرائيل إلى تلك الدول، وهو القرار الذي جاء قبل انتخابات الكنيست التي تصادق يوم الثلاثاء 23 مارس/ آذار الجاري.

واليوم قالت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل ستستأنف جميع رحلاتها ابتداء من يوم الثلاثاء.

وجاء في بيان الوزارة: "سيتم رفع القيود المفروضة على عدد من رحلات السفر الجوي للركاب من وإلى إسرائيل، ابتداءً من يوم غد. ويسمح الآن قدوم الرحلات الجوية إلى إسرائيل من أي وجهة.

وتم إغلاق مطار بن غوريون الدولي منذ أواخر يناير/كانون الثاني، بهدف مكافحة فيروس كورونا. ووافقت اللجنة الحكومية المعنية بفيروس كورونا في 14 فبراير/شباط، على وصول ما يصل إلى 2000 مسافر جوي يوميًا إلى إسرائيل. وسمحت إسرائيل بدخول الأجانب في حالات استثنائية، ومنذ 7 مارس/آذار.