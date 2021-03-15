الأمين العام للناتو: لدي مخاوف جدية من سلوكيات أنقرة

جاء هذا في تصريحات لستولتنبرغ، أمام نواب البرلمان الأوروبي، بحسب "فرانس برس"، اليوم الاثنين.

وقال ستولتنبرغ: "أعربت عن مخاوفي الجدية وكلنا ندرك أن هناك خلافات جدية وبعض القضايا التي تتراوح من شرق المتوسط إلى القرار التركي بشراء منظمة صواريخ اس-400 أو المرتبطة بالحقوق الديموقراطية في تركيا".

لكنه ستولتنبرغ عبر عن ثقته في أنّ الناتو يمكن أن يمثل منصة مهمة لمناقشة هذه القضايا، وإجراء نقاشات وحوارات جدية حول المخاوف المختلفة.

وتسبب نزاع تركيا على الحدود البحرية مع اليونان عضو الحلف، في إثارة غضب عدد من حلفائها في التحالف المؤلف من 30 عضوا.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على وكالة شراء الأسلحة التركية بسبب قرار أنقرة شراء منظمة صواريخ اس-400 من روسيا.

وتكرر تركيا التأكيد أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، "إس-400"، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.