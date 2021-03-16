إيران: قادرون على تدمير إسرائيل وإزالة كيانها الزائف من جغرافية المنطقة

أعلن الجيش الإيراني أن إيران صارت قادرة على تدمير إسرائيل ومهاجمة من وصفه بالأعداء، وذلك بعد ساعات من إزاحة الستار عما وصف بأنه مدينة صاروخية إيرانية تابعة للحرس الثوري تضم مجموعة كبيرة من المنظومات والصواريخ مختلفة المدى.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، أن "القدرة على تدمير الكيان الصهيوني أصبحت متوفرة، وتم توفير إمكانات القضاء على الكيان الصهيوني وإزالة هذا الكيان الزائف... من الجغرافيا السياسية للمنطقة".

وتابع أن "اليوم لدينا قوة الهجوم وقوة المقاومة، ويمكننا مهاجمة مراكز التهديد وموارد معسكر الأعداء بأي حجم وبأي شدة نريد".

ووجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "أصابع الاتهام إلى إسرائيل باستهداف السفينة الإيرانية، الأربعاء الماضي، في البحر الأبيض المتوسط".

وكانت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية، أكدت تعرض سفينة تجارية تابعة للجمهورية الإسلامية لهجوم وصفته بالإرهابي في البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي.