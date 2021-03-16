إيران تتخذ قرارا بشأن الأجانب القادمين من العراق

أعلنت إيران قرارا بشأن الأجانب القادمين إليها من العراق عن طريق الطيران.

وقال وزير النقل الإيراني، محمد إسلامي، إنه تم تعليق دخول الأجانب إلى إيران من خلال العراق، حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وتابع الوزير إن القرار سيتم تنفيذه لمدة أسبوعين، ويأتي في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وفرضت إيران على مواطنيها القادمين إليها عن طريق العراق، تقديم شهادة تؤكد خلوهم من فيروس كورونا، إذا ما تعدوا 8 أعوام.

وفي الوقت نفسه، تفرض إيران على كل القادمين إليها تقديم شهادة تؤكد خلوهم من الفيروس.

ولا تزال إيران تحظر دخول المسافرين من 32 دولة منها بريطانيا.