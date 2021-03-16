صحيفة أمريكية تعترف بالكذب واقتباس ما يحلو لها عن ترامب

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنها نشرت مقالا تصحيحيا لمقال نشر في وقت سابق، مشيرة إلى أن الاقتباس الذي حصل من دونالد ترامب نسب إليه، لكنه في الواقع لم يقل شيئا من هذا القبيل.

وأوضحت الصحيفة أنها أشارت في إصدارها بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني 2021، إلى نص محادثة هاتفية بين رئيس الولايات المتحدة السابق وسكرتير مقاطعة جورجيا براد رافينسبيرغر نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس"، وكان الحديث يدور حول تزوير فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت في ولاية جورجيا.

وكتبت الصحيفة: "في المادة نقلاً عن المحادثة زعم أن دونالد ترامب الذي كان لا يزال رئيسا للبلاد في يناير ضغوطا على الوزير للتأثير على نتائج الانتخابات، ووعده بشيء ما". وتابعت الصحيفة: "الآن نعترف أن السيد ترامب لم يقدم مثل هذه الطلبات".