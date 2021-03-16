إسرائيل تكشف لأول مرة كم كلفها شراء لقاحات كورونا

كشفت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، لأول مرة تكلفة لقاحات فيروس كورونا، التي اشترتها من شركتي "فايزر" و"موديرنا" لتطعيم مواطنيها.

وقالت لجنة المالية بالكنيست (البرلمان)، إن إسرائيل اشترت لقاحات بـ 2.6 مليار شيكل (نحو 605 ملايين دولار)، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وكشفت اللجنة أن جزءا من اللقاحات التي تم شراؤها لن يتم استخدامه، دون مزيد من التفاصيل حول مصير اللقاحات الفائضة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت القناة عن أنباء تفيد بأن إسرائيل دفعت حتى ذلك الحين، لشركة فايزر ومودرنا نحو مليار شيكل (302 مليون دولار) مقابل جرعتين لقاح لخمسة ملايين إسرائيلي.

ويدور الحديث عن تكلفة 47 دولارا لكل شخص تلقى جرعتي لقاح.

وحتى الآن، طعمت إسرائيل 5 ملايين و200 ألف مواطن ضد فيروس كورونا، من بينهم 4 ملايين و300 ألف تلقوا جرعتي اللقاح.