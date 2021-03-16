نتنياهو: 4 اتفاقات سلام جديدة في الطريق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك 4 اتفاقات سلام جديدة ستوقعها بلاده مع دول في المنطقة.

جاء ذلك في حوار أجراه معه، اليوم الثلاثاء، الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتابع نتنياهو: "جلبت السلام مقابل السلام"، مضيفا: "(يائير) لابيد (زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل)، قال إن الطريق الوحيد لجلب السلام هو اجتثاث 90 ألف يهودي (من المستوطنات في الضفة الغربية)، كشرط لقبول الفلسطينيين، وأنه من دون الفلسطينيين لن نحظى بقبول العالم العربي. لكنني قلت العكس- السلام مقابل السلام، انطلاقا من القوة والاقتصاد، وذلك ما أفعله".

وخلال العام الماضي وحده، وقعت إسرائيل اتفاقات سلام مع الإمارات والبحرين والمغرب وتوصلت لاتفاق لتطبيع العلاقات مع السودان، وسط رفض فلسطيني. فيما كانت مصر أول دولة عربية ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، تلاها الأردن بتوقيع اتفاق وادي عربة عام 1994.