مسؤول قطري: مبعوث وزير خارجية قطر لمكافحة الإرهاب يشارك في مؤتمر موسكو حول أفغانستان

أكد مسؤول قطري، اليوم الثلاثاء، أن مبعوث وزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة لتسوية المنازعات مطلق القحطاني، سوف يشارك في مؤتمر دولي في موسكو يوم الخميس المقبل، حول الأوضاع في أفغانستان.

وقال المسؤول القطري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "القحطاني سوف يشارك في الاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في موسكو حول أفغانستان. وأضاف أن "قطر ملتزمة بإحلال السلام الدائم في أفغانستان، وسوف تستمر في تسهيل المفاوضات بين الأطراف الأفغانية. قطر تعمل عن قرب مع شركائها الاستراتيجيين بهدف الوصول لإجماع دولي وإقليمي حول تلك العملية".

كما أوضح المسؤول أيضا أن الاجتماع المقبل في موسكو "سوف يبني على الاتفاق التاريخي الموقع في الدوحة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وأيضا على المفاوضات الشاملة بين الأطراف الأفغانية والمستمرة في الدوحة".

وأشار إلى أن "قطر سوف تستمر في مساعدة الشعب الأفغاني باستضافة تلك المفاوضات، ونأمل أن تساعد تلك الجهود من الأطراف الدولية المتعددة في إنهاء الصراع المستمر منذ عقود".

يذكر أنه في نهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" على اتفاق سلام هو الأول منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، وينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 عنصر من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.