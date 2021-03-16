وكالة الدواء الأوروبية تعلق على أزمة لقاح "أسترازينيكا"

صرحت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الدواء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال "مقتنعة بشدة" بفوائد لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" رغم تعليق العديد من الدول استخدامه بسبب مخاوف تجلط الدم.

وقالت رئيسة وكالة الدواء الأوروبية، إيمير كوك، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "ما زلنا مقتنعين تماما بأن فوائد لقاح أسترازينيكا في الوقاية من كوفيد 19، وما يرتبط به من مخاطر دخول المستشفى والوفاة تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأضافت كوك: "في الوقت الحالي لا يوجد مؤشر على أن التطعيم تسبب في هذه الحالات. لم تظهر في التجارب السريرية ولم يتم إدراجها ضمن الآثار الجانبية المعروفة أو المتوقعة. التجارب السريرية أظهرت تطورات قليلة جدا في الجلطات الدموية".

وأشارت إلى أن لجنة السلامة في أمستردام ستجتمع اليوم، لتقييم المعلومات الجديدة وستتوصل إلى نتيجة في اجتماع خاص يوم الخميس.

وقالت إنهم بعد ذلك سوف "يطلعوننا على ما إذا كانت هناك أي إجراءات أخرى يتعين اتخاذها"، دون أن تحدد ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذ.

يجتمع خبراء منظمة الصحة العالمية أيضا، اليوم، لمناقشة أزمة لقاح "أسترازينيكا"، بعدما أوقفت دول عدة استخدامه خوفا من تسببه في تجلط الدم وحالات وفاة.

وافق وكالة الدواء الأوروبية على لقاح "أسترازينيكا" للأشخاص من جميع الأعمار في 29 يناير/ كانون الثاني. لكن طرحه شهد اضطرابات، حيث قالت عدة دول في البداية إنه لا ينبغي استخدامه مع كبار السن، ثم أعلنت الشركة وجود مشاكل في إنتاج الكميات المطلوبة.