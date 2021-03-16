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    شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018

     سول تنصح بعدم "نشر رائحة البارود من جديد".. حرب كلامية بين كوريا الشمالية وأمريكا

    © AFP 2021 / Korea Summit Press Pool
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    نقلت صحيفة "رودونغ سينمون" الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بيانا لكيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، قدمت فيه "النصح للإدارة الجديدة في الولايات المتحدة التي تجهد عبر المحيط لنشر رائحة البارود في أرضنا".

    وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي، قد بعثت برسالة شديدة اللهجة إلى واشنطن، نتصحها فيها بأنه "إذا كنتم ترغبون بالنوم مطمئنين للسنوات الأربع المقبلة، الأفضل من البداية عدم التسبب بأعمال تجعلكم تصابون بالأرق".

    وتعد تصريحات كيم يو جونغ، المستشارة الرئيسية لشقيقها، أول إشارة صريحة من كوريا الشمالية تجاه الرئيس الأمريكي، جو بايدن منذ تسلمه الحكم، في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، على الرغم من أنها لم تذكر الرئيس الديمقراطي بالاسم.

    © AP Photo
    أول رد من كوريا الشمالية على إدارة بايدن

    وتبادل ترامب وكيم جونغ أون الإهانات والتهديدات في البداية، قبل أن ينقلب ذلك إلى علاقة ود دبلوماسية وشخصية غير عادية بين الزعيمين، دفعت بهما إلى عقد العديد من القمم، لكن في النهاية لم تؤد هذه العلاقة إلى إحراز أي تقدم في قضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، التي ترزح تحت عقوبات دولية متعددة بسبب برامج تسلحها النووية والصاروخية.

    وقبل فترة وجيزة من تنصيب بايدن، انتقد الزعيم الكوري الشمالي الولايات المتحدة ووصفها بأنها "العدو الرئيسي الأول" لبلاده، وكشفت بيونغ يانغ عن صاروخ باليستي جديد خلال عرض عسكري.

    وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد بدأتا الأسبوع الماضي مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة، التي من المقرر أن تستمر تسعة ايام، وإن جاءت هذه المرة بحجم أقل من السابق بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

    وتدين كوريا الشمالية باستمرار هذه المناورات باعتبارها تمثل تحضيرا لشن غزو. وقالت كيم يو جونغ في بيانها "اختارت حكومة كوريا الجنوبية مرة أخرى "مسيرة الحرب" و"مسيرة الأزمة" بدلا من "مسيرة دافئة" أمام الناس جميعا".

    وفي السياق نفسه، وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى اليابان، أمس الاثنين، في مستهل أول جولة خارجية لهما بهدف حشد تحالفات عسكرية ضد الصين، وتعزيز جبهة موحدة ضد الشمال المسلح نوويا.

    ويعقد الوزيران الأمريكيان محادثات في طوكيو وسول، بشأن مراجعة الإدارة الجديدة لسياسة الولايات المتحدة تجاه بيونغ يانغ، لكن الصين ستكون المحور الرئيسي لمناقشاتهما.

    وتمثل بكين تحديات متعددة لواشنطن على الجبهتين التجارية والدبلوماسية، وهي أيضا الداعم الدبلوماسي الرئيسي لكوريا الشمالية، والمزود الرئيسي لقطاع الأعمال والمساعدات.

    وكانت جالينا بورتر، الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قد قالت إن واشنطن حاولت التواصل مع بيونغ يانغ "من خلال قنوات عدة بدءا من منتصف شباط/فبراير من بينها نيويورك". وأضافت "حتى الآن، لم نتلق أي رد من بيونغ يانغ".

    و"قناة نيويورك" هي إشارة إلى المفاوضات التي أجرتها بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة مع وزارة الخارجية الأمريكية، إذ ليس هناك علاقات دبلوماسية بين بيونغ يانغ وواشنطن.

    انظر أيضا:

    وزيرا خارجية ودفاع أمريكا يبدآن نشاطهما الخارجي بزيارة اليابان وكوريا الجنوبية
    أول رد من كوريا الشمالية على إدارة بايدن
    البيت الأبيض: تواصلنا مع كوريا الشمالية لكن لم نحصل على رد
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