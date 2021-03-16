الخارجية الإسرائيلية تنشر فيديو لمقيم في السعودية وتعلق عليه

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، قيل إنه لمقيم بريطاني في السعودية، وعلقت عليه.

ويظهر في الفيديو شخص يمتدح إجراءات التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة، قائلا إنها "قدمت مثالا للعالم".

"مقيم بريطاني" في #السعودية يشبد بنجاعة سيرورة التطعيم ضد #كورونا مقارنة مع دول أخرى :

تلقيت لقاح كورونا في المملكة خلال 3 دقائق فقط، وأقاربي في دول أخرى يعانون للحصول على اللقاح. ما يجمعنا الكثير 🇮🇱🇸🇦 pic.twitter.com/u7LsGoSz7j@HashKSA — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 16, 2021

وأشار المقيم الذي ظهر في المقطع إلى أنه من بريطانيا واسمه عبد الرحمن مؤكدا أنه يعيش في السعودية منذ 21 عاما.

وأكد أنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا في 3 دقائق في حين أن أقرباءه في بقية دول العالم يواجهون صعوبات في ذلك.

كما عبر المقيم عن شكره وامتنانه للحكومة السعودية ووزارة الصحة والعاملين بها على كيفية تعاملهم مع أزمة كوفيد-19.

وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على المقطع قائلة: "مقيم بريطاني" في السعودية يشيد بسرعة التطعيم ضد كورونا مقارنة مع دول أخرى: تلقيت لقاح كورونا في المملكة خلال 3 دقائق فقط، وأقاربي في دول أخرى يعانون للحصول على اللقاح".

وأضافت "ما يجمعنا الكثير"، حسب تعبيرها.

يذكر أنه حتى الآن، طعمت إسرائيل 5 ملايين و200 ألف مواطن ضد فيروس كورونا، من بينهم 4 ملايين و300 ألف تلقوا جرعتي اللقاح.

بينما أكدت السعودية أن أكثر من مليوني جرعة من لقاح كورونا، تم إعطاؤها حتى الآن من خلال 500 مركز تطعيم في كافة مناطق المملكة.