أردوغان حول الاتصالات مع القاهرة: أستبعد أن يكون الشعب المصري ضد تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن الشعب المصري ضد تركيا، وذلك في تعليق عن الأنباء حول الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وأوضح أردوغان خلال مؤتمر صحفي: "أستبعد احتمال أن يكون الشعب المصري ضد تركيا"، وذلك في ظل العلاقات المتوترة خلال السنوات الماضية والخلافات حول عدد من القضايا أبرزها ليبيا وشرق المتوسط.

#عاجل | أردوغان (حول الاتصالات الدبلوماسية مع مصر): الشعب المصري لا يعارضنا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 16, 2021

وكان الرئيس التركي قد تحدث يوم الجمعة الماضي عن العلاقات بين أنقرة والقاهرة، قائلا: "كما تعلمون هناك علاقات جيدة بيننا وبين مصر وكمجتمعين أيضا، ونحن نعتبر أن الصداقة والعلاقات الموجودة بين الشعب المصري والشعب التركي لن تكون موجودة بين الشعب المصري والشعب اليوناني أبدا".

وأشار: "تعاوننا مع مصر، دبلوماسيًا واقتصاديًا، مستمر. لا توجد مشكلة هنا. ولا يمكن أن يجري أي حديث عن انفصال بين الشعبين المصري والتركي".

يذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أعلن في وقت سابق، عن استئناف الاتصالات بين أنقرة والقاهرة على المستوى الدبلوماسي، وأكد استمرارها في الأيام المقبلة.

وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر بعد "سقوط نظام الرئيس محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013"، بعد احتجاجات شعبية عارمة.