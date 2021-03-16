أردوغان: خط "التيار التركي" ربما يمر من جانب الطريق الذي سيتم بناؤه بين بلغراد وسراييفو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن أن يمر خط "التيار التركي" لنقل الغاز الروسي إلى البوسنة والهرسك من جانب الطريق الذي سيتم بناؤه بين بلغراد وسراييفو وذلك بالتفاهم مع روسيا.

وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب توقيع اتفاقيات ولقاء أعضاء المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، "من الممكن أن يمر التيار التركي لتزويد البوسنة والهرسك بالغاز من جانب الطريق، الذي سيتم بناؤه بين بلغراد وسراييفو وذلك من خلال تفاهم مع روسيا".

ويهدف هذا المشروع الاقتصادي لبناء خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا بخط أنابيب طوله 390 كم، مروراً بالبحر الأسود إلى البر التركي، لينتهي عند الحدود التركية-اليونانية بطول 180 كم، حيث تُقام مستودعات ضخمة للغاز، ومن ثم يُورّد للمستهلكين في شرق ووسط أوروبا.

تبلغ قدرة "التيار التركي" 31.5 مليار متر مكعب سنويا، وسيغطي احتياجات دول شرق وجنوب أوروبا بالكامل من الغاز.

وسيصل من خلال المشروع 15.75 مليار متر مكعب، من أصل 31.5 مليار متر مكعب، دون وجود أي بلد وسيط.

يشار إلى أن الحكومة التركية عقب اكتشافها 405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، في البحر الأسود خلال النصف الثاني من العام الماضي، بدأت تولي اهتماما أكبر بمشاريع الطاقة، وتحاول جعل البلاد مركزا لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وليس إنتاجها فقط.