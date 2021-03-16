الصين تتصدى لمؤامرة كبرى... إحباط تهريب مليون طن من النفط على يد 14 عصابة

قالت الجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها أحبطت تهريب نحو مليون طن من المنتجات النفطية المكررة قيمتها خمسة مليارات يوان (770 مليون دولار).

وأوضحت الإدارة العامة للجمارك في بيان أن العملية شملت 8 مناطق صينية منها أقاليم ساحلية مثل تشجيانغ وجيانغسو وشاندونغ وفوجيان.

وأشارت إلى أنه جرى خلال العملية احتجاز 11 سفينة و171 مشتبها بهم في إطار حملة واسعة اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضافت أنه جرى ضبط 14 عصابة اليوم الثلاثاء. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تلك العصابات تحاول تهريب النفط إلى البلاد أو إلى الخارج.

الصين هي أكبر مكرر للنفط الخام وأكبر مستهلك لمنتجات نفطية مثل البنزين والديزل في آسيا.

وقالت سلطات الجمارك إنه من حيث النطاق الجغرافي الواسع، فإن هذه العملية "واحدة من أكثر العمليات شمولا" لمكافحة تهريب المنتجات النفطية المكررة على طول الساحل الجنوبي الشرقي للصين في السنوات الأخيرة.

وانتعشت مؤخرا أسعار النفط بدعم من جهود منظمة "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا، والذين خفضوا إمداداتهم لمواجهة تراجع الطلب في ظل أزمة الوباء. وتم تداول أسعار خام "برنت" حول مستوى 70 دولارا للبرميل في الأيام الأخيرة.