قائد عسكري: الصين تستهدف مواقع أمريكية حيوية بأسلحة نوعية جديدة

قال قائد القيادة الشمالية وقيادة الدفاع لأمريكا الشمالية (نوراد) الجنرال جلين فانهيرك لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، إن الصين تطور أسلحة دقيقة لاستهداف المراكز اللوجستية العسكرية الأمريكية على الساحل الغربي، بجانب جيل جديد من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

واشنطن - سبوتنيك. قال الجنرال فانهيرك في إفادة خطية أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "في المستقبل المنظور، من المحتمل أن تكون الصين قادرة على زيادة قدراتها في الهجوم السيبراني".

وأوضح أنها ستفعل ذلك من خلال عائلة جديدة من أسلحة الضربات الدقيقة بعيدة المدى القادرة على استهداف النقاط اللوجستية الرئيسية على الساحل الغربي للولايات المتحدة والتي تدعم التعبئة الأمريكية والاستدامة.

وأضاف أن الصين تطور أسلحة هجومية أولية تفوق سرعتها سرعة الصوت كجزء من جيل جديد من التقدم التكنولوجي والعسكري.

وأكد أن

هذه الأسلحة ستزيد من تنويع خيارات الضربات النووية ويحتمل أن تزيد المخاطر المرتبطة بالتدخل الأمريكي في حالة الطوارئ.

واستطرد قائلا إنه في أي أزمة "تستعد الصين للانتقال بسرعة من الاستغلال السيبراني إلى الهجوم السيبراني" في محاولة لإحباط قدرة الولايات المتحدة على تدفق القوات عبر المحيط الهادئ وعلى الصعيد العالمي.