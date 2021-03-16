إسرائيل تطلق دعوة إلى العالم بشأن إيران

طالب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريڤلين، اليوم الثلاثاء، الأسرة الدولية بالوقوف صفا واحدا ضد تحول إيران إلى قوة نووية، والتصدي لدعمها للمنظمات الإرهابية التي تهدد إسرائيل والاستقرار في المنطقة، حسب وصفه.

القدس - سبوتنيك. جاءت تصريحات ريڤلين، خلال مؤتمر صحفي عقده في برلين مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاين ماير.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال ريڤلين، إن إسرائيل تعتمد على "أصدقائها في أوروبا" للوقوف إلى جانبها ضد استخدام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للمساس بجنود "جيش الدفاع" ومواطنيها.

وشكر ريڤلين القيادة الألمانية على جهودها لإعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

وبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريڤلين، ورئيس أركان الجيش افيف كوخافي، اليوم، زيارة إلى ألمانيا وفرنسا والنمسا، تستمر لغاية يوم الخميس.

يحاولان خلالها إقناع قادة هذه الدول بالموقف الإسرائيلي من إيران، وقضية فتح المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقات ضد إسرائيل بشبه ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

من ناحية أخرى، توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، اليوم الثلاثاء، إلى موسكو، حيث سيجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، يوم غد الأربعاء.

ويركز اللقاء على بحث الملف النووي الإيراني، والتعاون المشترك في المنطقة، كما سيدشن اشكنازي نصبا تذكاريا لضحايا (الهولوكوست) داخل مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة الروسية موسكو.