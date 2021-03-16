الاستخبارات الأمريكية تكشف دور السلطات الإيرانية في هزيمة ترامب أمام بايدن

أعربت دوائر الاستخبارات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقادها بأن السلطات الإيرانية سعت لتأمين هزيمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في سباق الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

واشنطن - سبوتنيك . وجاء في تقرير المجلس الوطني للاستخبارات: "نعتقد أن إيران شنت حملة تأثير خفية متعددة الاتجاهات تهدف إلى تقويض فرص الرئيس السابق ترامب في إعادة انتخابه، دون دعم مباشر لمنافسه".

وأضاف التقرير "كذلك تقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية والمؤسسات الأمريكية، وزرع الفتنة وتفاقم التوترات الاجتماعية في الولايات المتحدة".

وبحسب استنتاجات أجهزة الاستخبارات الأمريكية، فإن المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، هو من أمر بذلك، وأن عناصر الاستخبارات الإيرانية والقوات المسلحة هم من حاولوا تنفيذ هذه السياسة.

يذكر أن التقرير ذاته قد اتهم روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمحاولة مساعدة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالفوز في الانتخابات الرئاسية على حساب خصمه، جو بايدن، بزعمه أن روسيا حاولت تشويه مصداقية ترشحه لانتخابات الرئاسة.