بعد أنباء عن وفاة زعيم الأكراد... تركيا تكشف حقيقة حالته الصحية

أشاعت وسائل إعلام وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، نبأ وفاة الزعيم الكردي المسجون في تركيا، عبدالله أوجلان.

لكن مكتب المدعي العام في ولاية بورصة، شمالي شرق تركيا، أكد في بيان صدر اليوم، عدم دقة الانباء التي تتحدث عن وفاة زعيم "بي كا كا"، عبدالله أوجلان، في السجون التركية، مشيرا إلى أن هذه الأنباء "لا تعكس الحقيقة".

ونوه البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، إلى أن بعض الحسابات الناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي ادعت وفاة عبدالله أوجلان في سجن "إمريالي"، مؤكدا أن هذه الصفحات احتوت على معلومات لا أساس لها من الصحة.

وجاء في بيان مكتب المدعي العام: "المحكوم عليه على قيد الحياة وبصحة جيدة".

ودعا المكتب الرأي العام في تركيا إلى عدم الاكتراث لمثل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة.

واعتقلت الاستخبارات التركية بعملية كبيرة جرت بتاريخ 15 فبراير/ شباط عام 1999، الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، عند محاولته الهرب من كينيا إلى هولندا.

وحكم على أوجلان بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى" بعد محاكمته، وخفف الحكم بعدها إلى السجن المؤبد (مدى الحياة)، بعد إلغاء حكم الإعدام في البلاد بموجب قوانين "التوأمة" مع الاتحاد الأوروبي، ويقضي محكوميته في سجن "إمرلي" في بحر مرمرة.