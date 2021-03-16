تسجيل
21:17 GMT16 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الشرطة المحلية تفرق المشاركين في الاحتجاجات والاشتباكات في هونغ كونغ، الصين 27 مايو/ أيار 2020

    أمريكا تحذر الصين من نهج "الإكراه والعدوان"

    © AFP 2021 / Isaak Lawrence
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104555/96/1045559665_0:232:3072:1960_1200x675_80_0_0_2861dee4e61c7877564e472763be1987.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103161048382105-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86/

    من الأراضي اليابانية، انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، استخدام الصين الكاسح لسياسة "الإكراه والعدوان" على المسرح الدولي، محذرا من أن الولايات المتحدة ستصدها إذا لزم الأمر.

    وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "تستخدم الصين الإكراه والعدوان لتقويض الحكم الذاتي بشكل منهجي في هونغ كونغ، وتقويض الديمقراطية في تايوان، وانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت، وتأكيد الادعاءات البحرية في بحر الصين الجنوبي التي تنتهك القانون الدولي"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

    الجيش الصيني
    © AP Photo / Pang Xinglei/Xinhua
    قائد عسكري: الصين تستهدف مواقع أمريكية حيوية بأسلحة نوعية جديدة

    وتابع: "نحن متحدون في رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، حيث تتبع البلدان القواعد وتتعاون كلما أمكنها ذلك وتحل خلافاتها سلميا. وعلى وجه الخصوص، سنرد إذا لزم الأمر عندما تستخدم الصين الإكراه أو العدوان لتصل إلى طريقها".

    تأتي تعليقات بلينكين قبل أيام قليلة من عقده هو ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان محادثات شخصية رفيعة المستوى مع ممثلين صينيين.

    سيلتقي بلينكين وسوليفان مع يانغ جيتشي من جمهورية الصين الشعبية، عضو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي، ووانغ يي، وزير الخارجية، في ألاسكا.

    قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء، إن

    بكين تأمل في ألا تضر العلاقات القوية بين الولايات المتحدة واليابان بالآخرين في المنطقة.

    وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أن التعاون والتواصل بين اليابان والولايات المتحدة يجب أن يعزز التفاهم والثقة الإقليميين، ويجب أن يكون مفيدا للتعاون بين دول المنطقة ومفيدا للسلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وألا يستهدف أو يضر بمصالح أي طرف ثالث".

    قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، الشهر الماضي، إن نهجه تجاه الصين سيكون مختلفا عن نهج سلفه من حيث أنه سيعمل بشكل أوثق مع الحلفاء من أجل التصدي لبكين.

    انظر أيضا:

    أمريكا تتمسك بموقفها: الصين ارتكبت "إبادة جماعية وجرائم" بحق مسلمي الإيغور
    الصين تهدد أمريكا بسلاح يعطل المقاتلات الشبحية والغواصات النووية
    أمريكا: سنناقش قضية "إبادة" الإيغور في محادثات مع الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك