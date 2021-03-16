بريطانيا تعين سفيرا جديدا لدى السودان

أعلنت بريطانيا تعيين سفير جديد لدى السودان هو جايلز ليفر، الذي من المقرر أن يباشر عمله في الخرطوم قريبا.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وقالت إنه "تم تعيين جايلز ليفر، سفيرا لصاحبة الجلالة البريطانية لدى السودان".

وتابعت: "تم تعيين ليفر، ليكون خلفا للسفير الحالي عرفان صديق، الذي انتقل ليشغل منصبا دبلوماسيا آخر"، مشيرة إلى أن السفير الجديد سيتولى مهام منصبه الجديد خلال صيف 2021.

تعيين السيد جايلز ليفر @GilesLeverUK سفيرا لصاحبة الجلالة البريطانية لدى #السودان🇸🇩 خلفا للسيد عرفان صديق الذي انتقل ليشغل منصبا دبلوماسيا آخر. سوف يتولى السيد ليفر مهام منصبه الجديد خلال صيف 2021.https://t.co/P6WaOSVDzl@UKinSudan — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) March 16, 2021

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، زار لخرطوم لأول مرة منذ 10 سنوات، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبحث الوزير البريطاني مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، سبل تطوير التعاون بين الخرطوم ولندن، كما تطرق النقاش إلى كافة القضايا المتعلقة بالحكم خلال الفترة الانتقالية في السودان، وضرورة تنفيذ اتفاقيات السلام الموقعة بين الحكومة والجبهة الثورية السودانية وإجراء خطوات للإصلاح الاقتصادي والدور المأمول من شركاء السودان في المجتمع الدولي.