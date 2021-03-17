"أمريكا تشهد يوما داميا".. 3 حوادث إطلاق نار بجورجيا تخلف 8 قتلى

قالت وسائل إعلام أمريكية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن 3 عمليات إطلاق نار حدثت في ولاية جورجيا الأمريكية.

الحادث الأول.. مقتل 4 في صالون للتدليك

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" وقع الحادث الأول في مقاطعة شيروكي، عندما دخل مجهول المنتجع الصحي وفتح النار.

مطلق النار الذي كان رهن الاعتقال لدى الشرطة يوم الثلاثاء، قتل أربعة أشخاص جراء إطلاق النار بصالون التدليك كما أصيب اثنان آخران بحسب الشرطة.

الحادث الثاني.. مقتل 3 نساء في عملية سطو

بعد حوالي 45 دقيقة من إطلاق النار في مقاطعة شيروكي وعلى بعد 30 ميلا، ردت الشرطة في أتلانتا على تقرير عن عملية سطو على طريق بيدمونت في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة.

الحادث الثاني أسفر عن مقتل ثلاث نساء متأثرين بجروح ناجمة عن طلقات نارية، خلال تواجدهن في موقع إطلاق النار.

الحادث الثالث.. مقتل امرأة في منتجع صحي

خلال تواجد الشرطة في موقع الحادث الثاني تلقوا بلاغا يفيد بوقوع حادث إطلاق نار على الجانب الآخر من الشارع وعند وصولهم إلى هناك وجودوا امرأة مقتولة.

The scene outside a massage parlor in Woodstock, Georgia. Police there say eight people are now dead in the shootings that happened earlier today.



(Mike Stewart/AP Photo) pic.twitter.com/VvhAQ6Oucj — USA TODAY (@USATODAY) March 17, 2021

وقال رئيس شرطة أتلانتا، رودني براينت، إن موقعا هو منتجع صحي، والآخر بأنه منتجع للعلاج بالروائح العطرية.

وقال المحققون، إنهم

"يحاولون تحديد ما إذا كانت عمليات إطلاق النار متصلة ببعضها أم لا.

وأعلنت السلطات أنها تبحث عن مشتبه بهم تم رصدهم عبر كاميرات المراقبة، في أماكن الحوادث أثناء إطلاق النار.