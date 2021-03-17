بلينكن: الصين تتصرف بعدوانية وقمع

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء إن "الصين تتصرف بشكل أكثر عدوانية وقمعا، بما في ذلك في شرق وجنوب بحر الصين.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات للصحفيين، إن الصين قوضت من جانب واحد النظام الانتخابي في هونغ كونغ.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قالت يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتوقع بروز بعض العقبات خلال محادثتها مع الصين في ألاسكا يوم 18 مارس/آذار الجاري .

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي - رفض ذكر اسمه - قوله، إن "الولايات المتحدة ستوضح قلقها تجاه (الأنشطة السيبرانية الخبيثة) التي تتبعها الصين. مضيفا أن واشنطن ستحدد النقاط التي يتوجب على بكين اتخاذ إجراءات لتغييرها.

وتابع المسؤول الأمريكي قوله، إن "الحوار مع الصين سيقوم على الأفعال وليس الأقوال".



يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت يوم الأربعاء، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي جيك سوليفان سيلتقيان مع نظرائهما الصينيين في أنكوراج، ألاسكا يوم 18 مارس/آذار.