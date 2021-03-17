زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب غربي تشيلي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، فجر اليوم الأربعاء، رصد زلزال قوي ضرب غربي تشيلي.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات كان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت الهيئة الجيولوجية الأمريكية، أن الزلزال وقع في تمام الساعة (00:12) بتوقيت غرينتش عند دائرة عرض (40.720) جنوبا وخط طول (85.303) غربا.

Prelim M5.7 Earthquake West Chile Rise Mar-17 00:12 UTC, updates https://t.co/c92yfyzKCg — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) March 17, 2021

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.

ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.