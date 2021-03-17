اتهام شاب أمريكي بالتهديد بقتل الرئيس الأمريكي ورئيسة مجلس النواب

اتهم ممثلو الادعاء في ولاية ميشيجان الأمريكية رجلا بالتهديد بقتل الرئيس جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وحاكمة ميشيجان جريتشن ويتمير، وجميعهم من الديمقراطيين.

وكانت ويتمير هدفا في السابق لمتطرفين من جماعات مسلحة يمينية خططوا لخطفها قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب ممثلي الادعاء.

وتأتي الاتهامات الجديدة في وقت حذر فيه مسؤولو إنفاذ القانون، بمن فيهم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر وراي، من التهديد المتزايد للتطرف العنيف في الولايات المتحدة.

واتهم مكتب دانا نيسيل المدعية العامة لولاية ميشيجان جوشوا دوكتر (21 عاما) وهو من هولاند بميشيجان بالتهديد بالإرهاب واستخدام الكمبيوتر لارتكاب جريمة.

وتحمل كل تهمة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، بحسب ما نقلت "رويترز".