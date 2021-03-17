الصين: سنتخذ إجراءات الرد اللازمة على العقوبات الأمريكية الجديدة

بكين- سبوتنيك. وقال الناطق في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "هذا انتهاك خطير للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية وتدخل صارخ في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية... الصين تعارض ذلك بشدة". وتابع: "بكين ستتخذ إجراءات الرد اللازمة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على المنظمات المالية التي تجري معاملات مع 24 من المسؤولين الصينيين وآخرين من هونغ كونغ الذين أدت تصرفاتهم إلى تقويض استقلالية هونغ كونغ.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "تحديث اليوم يحدد 24 مسؤولاً من الصين وهونغ كونغ ممن أدت أفعالهم إلى الحد من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، بما في ذلك 14 نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومسؤولون في قسم الأمن القومي لقوات شرطة هونغ كونغ وشؤون هونغ كونغ وماكاو ومكتب حماية الأمن الوطني".

Today the United States listed 24 PRC and Hong Kong officials under the Hong Kong Autonomy Act in response to the PRC further undermining the autonomy, rights, and freedoms promised to people in Hong Kong. #StandWithHongKong https://t.co/jYvPxgFh54 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 17, 2021

​وأضاف أن "المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري معاملات مهمة مع الأفراد المدرجة أسماؤهم في تقرير اليوم تخضع الآن لعقوبات".

وتابع الوزير الأمريكي: "هونغ كونغ المستقرة والمزدهرة التي تحترم حقوق الإنسان والحريات والتعددية السياسية تخدم مصالح هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين والمجتمع الدولي الأوسع".

مؤكدا أن "الولايات المتحدة تقف متحدة مع حلفائنا وشركائنا في التحدث علنًا عن الحقوق وحريات الناس في هونغ كونغ، وسنرد عندما تفشل جمهورية الصين في الوفاء بالتزاماتها".