وكالة الطاقة تكشف توقعاتها بشأن الارتفاعات الحادة في أسعار النفط

كشفت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، توقعاتها بشأن الارتفاعات الحادة في أسعار النفط.

وقالت الوكالة، إن من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعا حادا ومستمرا، بالرغم من توقع تدعم الطلب بفضل اللقاحات في وقت لاحق من العام.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، إلى أن "العالم لا يزال متخما بالنفط"، بحسب ما نشرته "رويترز".

وأوضحت "الصعود الكبير للنفط ليقترب من 70 دولارا للبرميل أثار حديثا عن دورة فائقة جديدة ونقص للمعروض يلوح في الأفق. بياناتنا وتحليلنا يشير إلى غير ذلك".

وتابعت الوكالة الدولية "كبداية، ما زالت مخزونات النفط تبدو وفيرة مقارنة مع مستويات تاريخية، بالرغم من تراجع مستمر".

وأكدت "علاوة على المخزون الاحتياطي، يجري تكديس قدر كبير من فائض طاقة الإنتاج نتيجة لقيود أوبك+ على الإمدادات".