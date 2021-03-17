تسجيل
12:28 GMT17 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020

    إعادة العلاقات التركية المصرية: حقيقة أم وهم؟

    © REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/1047624421_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_c2174e8097be2201ed28719d4d3dbe72.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103171048385674-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%88%D9%87%D9%85%D8%9F/

    قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن التصريحات الأخيرة للسلطات التركية حول نيتها تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع مصر يجب أن تكون مصحوبة بالإجراءات المناسبة.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020
    © AP Photo
    ما مصير قيادات "الإخوان المسلمين" في حال استئناف العلاقات المصرية التركية
    تدهورت العلاقات بين أنقرة والقاهرة مرة أخرى في عام 2013، بعد سقوط جماعة الإخوان المسلمين، التي دعمها الجانب التركي بنشاط. في الأشهر الأخيرة، اقترب الجيشان التركي والمصري في ليبيا من مواجهة مباشرة. ومع ذلك، بدأ الوضع الآن يتغير، وهو ما يمكن فهمه من التصريحات الأخيرة للرئيس التركي أردوغان ووزير الخارجية جاويش أوغلو. تسعى أنقرة لفتح صفحة جديدة في العلاقات التركية المصرية.
    وعلق الخبير التركي في مقابلة مع "سبوتنيك" على آفاق تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.

    استذكر العميد التركي المتقاعد نعيم بابور أوغلو، المحاضر بجامعة إسطنبول أيدين، أن تركيا ومصر حافظتا على علاقات جيدة قبل رئاسة عبد الفتاح السيسي. مصر هي الدولة العربية الرائدة في الشرق الأوسط.

    حتى أن هناك مثل هذا التعبير، يقال "لا سلام في المنطقة بدون سوريا، ولا حرب بدون مصر". ويقال أن هذا يسلط الضوء على أهمية هذه الدول في المنطقة.

    تلعب مصر دورا رئيسيا في كل من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والعالم العربي. وبالتالي، كان تدهور العلاقات بين تركيا ومصر وتعليقها سببا لإبرام القاهرة اتفاقا مع اليونان في عام 2020 بشأن حدود منطقة اقتصادية خاصة وسلطة بحرية. وأوضح بابور أوغلو أن هذه الاتفاقية تتعارض مع المصالح الوطنية لتركيا في شرق البحر المتوسط.

    وقال الخبير: "إن تركيا تتخذ الآن خطوات لإعادة العلاقات مع مصر. بالطبع، على تركيا أن تتخذ خطوات لاستعادة العلاقات ليس فقط مع مصر، ولكن أيضا مع إسرائيل وسوريا، أهم اللاعبين في شرق البحر المتوسط، إذا حافظت تركيا على علاقات جيدة مع هذه الدول، فلن تكون قد شكلت جبهة واسعة مناهضة لتركيا. على الأقل مصر وإسرائيل لا تفضلان اليونان كشريك".

    وفقا لبابور أوغلو، تريد مصر حمل تركيا على إنهاء وجودها العسكري في ليبيا، وهو الأمر الذي من الواضح أن أنقرة لا توافق عليه. في غضون ذلك، يرى الخبير أن استمرار المفاوضات التركية المصرية في مجال المخابرات يمكن اعتباره عاملا إيجابيا للعلاقات بين البلدين. مصر ليست في عجلة من أمرها لعرض التفاوض على الفور. من الواضح أن القاهرة تطرح شرطًا بشأن إنهاء الوجود العسكري التركي في ليبيا. تركيا لا تستطيع أن تفعل ذلك الآن. وهكذا، بينما تتخذ تركيا خطوات ناعمة نحو التطبيع، تضع مصر شروطاً معينة لذلك.

    في غضون ذلك، تتواصل الآن المفاوضات التركية المصرية في مجال المخابرات. هذه نقطة إيجابية. أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية، لكن بالحكم على تصريحات وزير الخارجية المصري، فإن القاهرة تتحلى بضبط النفس في هذا الأمر. ومع ذلك ، دعونا لا ننسى أن الولايات المتحدة سعت لإبرام الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن منطقة اقتصادية خاصة.

    واتصل وزير الخارجية الأمريكي آنذاك بومبيو بمصر وطالب بتوقيع الاتفاقية مع اليونان. لذلك، في الواقع، الولايات المتحدة هي مؤلفة هذه الوثيقة. لا أعتقد أن مصر ستعارض واشنطن في هذا الموضوع. لذلك تحتاج تركيا إلى استخدام الدبلوماسية بشكل فعال، واتخاذ خطوات لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر وإسرائيل وسوريا. وخلص بابور أوغلو إلى أنه لا توجد مشكلة من هذا القبيل لا تستطيع الدبلوماسية حلها.

    انظر أيضا:

    ما الذي يمكن أن تقدمه أنقرة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي؟
    سفيرة إسرائيل لدى مصر وطاقم سفارتها يغادرون القاهرة
    الكلمات الدلالية:
    العلاقات, مصر, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك