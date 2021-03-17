إعادة العلاقات التركية المصرية: حقيقة أم وهم؟

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن التصريحات الأخيرة للسلطات التركية حول نيتها تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع مصر يجب أن تكون مصحوبة بالإجراءات المناسبة.

تدهورت العلاقات بين أنقرة والقاهرة مرة أخرى في عام 2013، بعد سقوط جماعة الإخوان المسلمين، التي دعمها الجانب التركي بنشاط. في الأشهر الأخيرة، اقترب الجيشان التركي والمصري في ليبيا من مواجهة مباشرة. ومع ذلك، بدأ الوضع الآن يتغير، وهو ما يمكن فهمه من التصريحات الأخيرة للرئيس التركي أردوغان ووزير الخارجية جاويش أوغلو. تسعى أنقرة لفتح صفحة جديدة في العلاقات التركية المصرية.وعلق الخبير التركي في مقابلة مع "سبوتنيك" على آفاق تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.

استذكر العميد التركي المتقاعد نعيم بابور أوغلو، المحاضر بجامعة إسطنبول أيدين، أن تركيا ومصر حافظتا على علاقات جيدة قبل رئاسة عبد الفتاح السيسي. مصر هي الدولة العربية الرائدة في الشرق الأوسط.

حتى أن هناك مثل هذا التعبير، يقال "لا سلام في المنطقة بدون سوريا، ولا حرب بدون مصر". ويقال أن هذا يسلط الضوء على أهمية هذه الدول في المنطقة.

تلعب مصر دورا رئيسيا في كل من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والعالم العربي. وبالتالي، كان تدهور العلاقات بين تركيا ومصر وتعليقها سببا لإبرام القاهرة اتفاقا مع اليونان في عام 2020 بشأن حدود منطقة اقتصادية خاصة وسلطة بحرية. وأوضح بابور أوغلو أن هذه الاتفاقية تتعارض مع المصالح الوطنية لتركيا في شرق البحر المتوسط.

وقال الخبير: "إن تركيا تتخذ الآن خطوات لإعادة العلاقات مع مصر. بالطبع، على تركيا أن تتخذ خطوات لاستعادة العلاقات ليس فقط مع مصر، ولكن أيضا مع إسرائيل وسوريا، أهم اللاعبين في شرق البحر المتوسط، إذا حافظت تركيا على علاقات جيدة مع هذه الدول، فلن تكون قد شكلت جبهة واسعة مناهضة لتركيا. على الأقل مصر وإسرائيل لا تفضلان اليونان كشريك".

وفقا لبابور أوغلو، تريد مصر حمل تركيا على إنهاء وجودها العسكري في ليبيا، وهو الأمر الذي من الواضح أن أنقرة لا توافق عليه. في غضون ذلك، يرى الخبير أن استمرار المفاوضات التركية المصرية في مجال المخابرات يمكن اعتباره عاملا إيجابيا للعلاقات بين البلدين. مصر ليست في عجلة من أمرها لعرض التفاوض على الفور. من الواضح أن القاهرة تطرح شرطًا بشأن إنهاء الوجود العسكري التركي في ليبيا. تركيا لا تستطيع أن تفعل ذلك الآن. وهكذا، بينما تتخذ تركيا خطوات ناعمة نحو التطبيع، تضع مصر شروطاً معينة لذلك.

في غضون ذلك، تتواصل الآن المفاوضات التركية المصرية في مجال المخابرات. هذه نقطة إيجابية. أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية، لكن بالحكم على تصريحات وزير الخارجية المصري، فإن القاهرة تتحلى بضبط النفس في هذا الأمر. ومع ذلك ، دعونا لا ننسى أن الولايات المتحدة سعت لإبرام الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن منطقة اقتصادية خاصة.

واتصل وزير الخارجية الأمريكي آنذاك بومبيو بمصر وطالب بتوقيع الاتفاقية مع اليونان. لذلك، في الواقع، الولايات المتحدة هي مؤلفة هذه الوثيقة. لا أعتقد أن مصر ستعارض واشنطن في هذا الموضوع. لذلك تحتاج تركيا إلى استخدام الدبلوماسية بشكل فعال، واتخاذ خطوات لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر وإسرائيل وسوريا. وخلص بابور أوغلو إلى أنه لا توجد مشكلة من هذا القبيل لا تستطيع الدبلوماسية حلها.