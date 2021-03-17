كم ستكون تكلفة قضاء شهر واحد على سطح القمر؟

لم يعد العيش على سطح القمر أمرا صعبا أو مستبعدا في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم.

توصل خبراء بريطانيون إلى أنه من أجل إقامة مريحة على القمر، ستكون تكلفة قضاء شهر واحد على سطح القمر بـ 325 ألف دولار، وستبلغ كلفة بناء منزل هناك حوالي 29 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 40 مليون دولار أمريكي)، وفقا لموقع "money" البريطاني.

ويقول الخبراء: "إنه بالنظر إلى نمو سكان الأرض وتطور تقنيات الفضاء، فإن العيش على القمر سيعتبر قريبا أمرا طبيعيا".

وبحسب الخبراء، فإن العيش على القمر يتطلب منزلا فيه حماية من النيازك ومجهزا بالألواح الشمسية، وفريق عمل لا يقل عن 26 عاملا لبناء المنزل مع معدات البناء ومستلزماتهم.

أما بالنسبة للتكلفة، فقد تم أخذ جميع العوامل في الاعتبار، بما في ذلك تكلفة المواد وصيانة رواد الفضاء وتكلفة النقل.

وقد أعلن دميتري روغوزين، المدير العام لشركة "روسكوسموس ستايت كوربوريشن"، أنه "يمكن استخدام محطة "لونا- 28" للهبوط بين الكواكب كوحدة نمطية لهبوط شخص على القمر.

ومن المقرر إطلاق مسبار "لونا -25" القمري الروسي في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، ويعتبر "لونا-25" مهمة روسية لاستكشاف القمر.

ولدى روسيا كذلك برنامج للرحلات الفضائية المأهولة يقضي بإرسال رواد الفضاء الروس إلى القمر في مطلع ثلاثينيات القرن الجاري.