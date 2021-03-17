"طالبان" تدين القصف الأمريكي على مواقعها وتؤكد أنه "ينتهك اتفاق الدوحة"

أدانت حركة "طالبان"، اليوم الأبعاء، "القصف الأمريكي على مواقع للحركة، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الحركة"، لافتة إلى أن "القصف ينتهك اتفاق الدوحة".

كابول - سبوتنيك . وقالت الحركة، في بيان لها: "تعرض المجاهدون خلال الـ 24 الساعة الماضية للقصف من قبل المحتلين الأمريكيين في ريغو في مديرية بانغواي في ولاية قندهار ووادي تانغاري في مديرية خاكريز ومنطقة بلازاري في أرجستان، ندين القصف الأمريكي على مواقع للحركة".

وأضاف البيان أنه "استشهد وجرح عدد من المجاهدين جراء هذه الفظائع، وندين بشدة مثل هذه الجرائم والقصف من قبل المحتلين الأمريكيين، وهذا انتهاك واضح لاتفاق الدوحة ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال".

وتابع: "تؤكد الإمارة الإسلامية أنه إذا استمرت مثل هذه التفجيرات التعسفية وغير التقليدية، فسيكون لمجاهدي الإمارة الإسلامية الحق في الدفاع عن أفرادهم وشعبهم، وسيتخذون إجراءات مماثلة ضد القوات الأجنبية".