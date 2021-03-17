رئيس "الدوما" الروسي: تصريحات بايدن عن بوتين هيستيريا سببها العجز

وصف رئيس مجلس "الدوما" الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي وصف فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "القاتل" بأنها إهانة للشعب الروسي، مشيرا إلى أن التهجم على الرئيس الروسي يعد تهجما على روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وكتب فولودين على حسابه في "تليغرام"، معلقا على تصريحات الرئيس الأمريكي: "بايدن أهان مواطنينا بهذه التصريحات، هذه الهيستيريا سببها العجز. بوتين رئيسنا، والتهجم عليه يعد تهجما على البلاد".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد وصف نظيره الروسي بأنه "قاتل" ، مؤكدًا أنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إذاعتها اليوم الأربعاء "أوافق على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاتل وسيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية".

وأشار بايدن إلى أنه حذر خلال محادثة في يناير/ كانون الثاني، نظيره الروسي من العواقب المحتملة.

وزعم تقرير استخباراتي أمريكي عن التهديدات الخارجية لانتخابات 2020، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذن ببذل جهود لتقويض المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن (الرئيس الحالي).

ونفت موسكو مرارا مثل هذه الادعاءات الأمريكية، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن واشنطن تتهم موسكو بشكل مستمر بالتدخل في شأنها الداخلي دون تقديم أي دليل.