تركيا تتوقع استقبال 34 مليون سائح في 2021

أعلن نائب وزير السياحة والثقافة التركية، نادر ألب أصلان، اليوم الأربعاء، عن توقعات باستقبال بلاده 34 مليون سائح أجنبي، بعوائد تصل إلى 23 مليار دولار، خلال الموسم السياحي لعام 2021.

وقال ألب أصلان: "إن قطاع السياحة في جميع البلدان، تأثر سلبيا بشكل كبير جراء جائحة "كورونا"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وأضاف ألب أصلان: "إننا نتوقع عودة القطاع السياحي في تركيا إلى نشاطه مجددا مع بداية الموسم في أبريل/ نيسان المقبل، بفضل التدابير الصحية الصارمة وبرنامج "شهادة السياحة الآمنة"، الذي تطبقه الحكومة".

وبموجب برنامج "السياحة الآمنة" تقوم وزارة الصحة التركية بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والسياحة ومؤسسات دولية متخصصة، بمنح شهادات تؤكد التزام الفنادق والمطاعم والمنتجعات بمعايير السلامة من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار ألب أصلان، إلى "أن بلاده تتوقع استضافة 34 مليون زائر أجنبي في عام 2021، وبلغ دخل تركيا من السياحة 12.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020، مضيفا: "نعمل على أن يصل الدخل إلى 23 مليار دولار أمريكي، في 2021".

وأوضح ألب أصلان، "أن تركيا أصبحت الخيار الأول للسياح من ألمانيا وأوكرانيا وبولندا وبريطانيا وهولندا، بالإضافة إلى روسيا، نظرا لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وخدمة فندقية متميزة".

وعملت وزارة الثقافة والسياحة التركية، بالتعاون مع وزارة الصحة، على توفير التدابير اللاّزمة على مستوى المطارات والاستقبال والإقامة وجميع المرافق المدرجة في برامج الزيارات.