الولايات المتحدة تضيف روسيا إلى قائمة الدول المحظور تجارة الأسلحة معها

أضافت الولايات المتحدة روسيا إلى قائمة الدول التي يُحظر تصدير الأسلحة إليها واستيرادها منها، وفقًا لوثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.

سيسري القرار اعتبارًا من 18 مارس/ آذار.

وجاء في الوثيقة أن "سياسة الولايات المتحدة هي رفض إصدار تراخيص أو تصاريح أخرى لتصدير منتجات دفاعية وخدمات دفاعية لروسيا".

تم استثناء العمليات في إطار التعاون بين الدول في مجال الفضاء حتى 1 سبتمبر/أيلول.

ووفقًا للوثيقة، أصبحت روسيا في نفس القائمة مع أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى وقبرص وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا والعراق ولبنان وليبيا والصومال وجنوب السودان وزيمبابوي.