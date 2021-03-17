جونسون: سأتلقى لقاح "أسترازينيكا" قريبا جدا... فيديو

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه سوف يتلقى لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، قريبا جدا.

جاء ذلك خلال حديث جونسون، اليوم، أمام البرلمان البريطاني، حول آخر التطورات بشأن الوضع الوبائي في البلاد وبرنامج التطعيم.

BREAKING: Prime Minister Boris Johnson reveals he will receive his #COVID19 vaccination "very shortly", adding "it will certainly be Oxford-AstraZeneca that I will be having".#PMQs: https://t.co/Y0lLcAIeTT pic.twitter.com/XtQX9hx1g0 — Sky News (@SkyNews) March 17, 2021

وأضاف "أفضل ما يمكن قوله حول برنامج التطعيم باستخدام لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا هو أنني أخيرا تلقيت أنباء بأنني سأتلقى اللقاح قريبا جدا".

وتابع "بالتأكيد سيكون اللقاح هو أوكسفورد-أسترازينيكا".

يأتي ذلك في وقت بدأت عدة دول أوروبية تعليق استخدام اللقاح بسبب احتمالية ظهور جلطات دموية بسبب استخدامه.

وكانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، قد أعلنت يوم الاثنين، أن نتائج فحص جميع إشارات أمان لقاح "أسترازينيكا" ستظهر في غضون أسبوع.

وقالت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك": "تقوم اللجنة الاستشارية لسلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بمراجعة منهجية لجميع إشارات الأمان الخاصة بلقاحات كوفيد- 19، وستقدم اللجنة توصياتها إلى المنظمة بشأن أي إشارات أمان جديدة".

وتفحص اللجنة التقارير الحالية المتعلقة بلقاح "أسترازينيكا"، وبمجرد أن تحصل منظمة الصحة العالمية على فهم كامل للموقف، ستُعلن النتائج على الفور، ومن المتوقع أن يجري ذلك خلال أسبوع تقريبا، بحسب هاريس.

وأشارت المتحدثة إلى أنه لا يوجد دليل في الوقت الحالي، على أن مشاكل الدم لدى المرضى في العديد من الدول الأوروبية، نتجت عن استخدام لقاح "أسترازينيكا".