أيسلندا تحدد شروطها لاستقبال السياح

أعلنت سلطات أيسلندا، اليوم الأربعاء، فتح حدودها واستقبال السياح بشرط تقديم وثيقة تؤكد تلقي المسافرين لقاحا مضادا لفيروس كورونا.

ونص البيان الصادر عن وزارة الصحة الأيسلندية: "لن يضطر الأجانب الذين تم تطعيمهم بلقاح ضد فيروس كورونا موافق عليه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، إلى الخضوع للحجر الصحي أو إجراء اختبار PCR عند دخول الأراضي الأيسلندية".

وبحسب البيان في السابق هذا القرار كان ينطبق فقط على مواطني الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وفي شهر شباط/ فبراير، خففت أيسلندا، التي تفتخر بتسجيلها أقل معدل إصابات بفيروس كورونا أوروبياً، القيود تدريجاً وسمحت بإعادة فتح حمامات السباحة والصالات الرياضية والحانات.

ويوفر موقع أيسلندا المعزول في شمال المحيط الأطلسي بالطبع ميزة، ويبلغ عدد سكانها نحو 360 ألف نسمة فقط - مقارنة بالعديد من المدن في أوروبا.

ويرجع نجاح البلاد أيضاً إلى الإجراءات الصارمة والاختبارات وتتبع حالات الاختلاط بالمصابين ودرجة ثقة السكان العالية في خبراء البلاد.