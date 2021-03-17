إثيوبيا والصين: أزمة سد النهضة تحل عبر مفاوضات يرعاها الاتحاد الإفريقي

أعلنت الخارجية الأثيوبية، اليوم الأربعاء، أنها عقدت أول جلسة للتشاور السياسي مع الصين.

القاهرة - سبوتنيك . وقال بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية إن "البلدين تبادلا المعلومات حول تطورات الأوضاع السياسية، واستراتيجيات الشراكة بين أثيوبيا والصين والتعاون الإقليمي والدولي بينهما، كما تطرقت المناقشات إلى أزمة سد النهضة والنزاع حوله".

وأضاف البيان أنه "تم تبادل الآراء حول موقف المفاوضات الثلاثية بين أثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة".

وتابع "اتفق الجانبان على أن أزمة سد النهضة يجب أن تحل عبر الحوار والمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي بما يتوافق مع مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل في القارة".

كانت إثيوبيا قد رفضت المقترح السوداني بتدخل أطراف أخرى مثل واشنطن والاتحاد الأوروبي في المفاوضات المتعثرة، بينما لم يبق على خطوتها القادمة لملء السد بشكل منفرد سوى ثلاثة أشهر تقريبا، وهو ما تحذر منه السودان ومصر لأنه سوف يؤثر على إمدادات المياه الأساسية للبلدين، على حد قولهما.