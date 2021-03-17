منظمة الصحة العالمية تعلن عن تقييمها النهائي للقاح "أسترازينيكا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تقييمها النهائي بشأن مواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" في التطعيم، وذلك على خلفية تعليق عدة دول لذلك، خوفا من احتمالية حدوث جلطات دموية بسبب استخدامه.

وجاء في بيان المنظمة بشأن التقييم النهائي لسلامة اللقاح:

"ترى منظمة الصحة العالمية في الوقت الراهن أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره، وتوصي بمواصلة التطعيم".

وشددت المنظمة على أن التخثرات الوريدية التي تم اكتشافها لدى عدد من المرضى بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" هو ثالث أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعًا في العالم.

وأضافت أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على وجود علاقة مباشرة بين المرض واللقاح.

يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها تقوم بتقييم الآثار الجانبية للقاح أسترازينيكا، مشيرة إلى أنه لا يوجد رابط مباشر بين استخدام اللقاح وظهور جلطات دموية عند متلقيه، وأن فوائد استخدامه تفوق الأضرار.

وأوضحت المديرة التنفيذية للوكالة، إيمير كوك، في مؤتمر صحفي إن الوكالة تدرس حاليا "كل الآثار الجانبية لجميع اللقاحات في أوروبا مع التركيز بشكل أكبر على أسترازينيكا"، مضيفة أن لكل دولة الحق في اتخاذ قرار تعليق استخدام اللقاح على حدة.

وسبق ذلك إعلان كل من ألمانيا وفرنسا وإيرلندا، وهولندا، والنمسا، والدنمارك، والنرويج، ودول أوروبية أخرى تعليق استخدام أسترازينيكا في التطعيم ضد كورونا.

وأرجعت الدول ذلك إلى شكوك حول احتمال تسبب اللقاح بجلطات دم لبعض الحالات.