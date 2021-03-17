وزير الخارجية التركي يكشف عن تطور إيجابي في العلاقات مع اليونان

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أنه سيلتقي بنظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أنقرة يوم 14 أبريل/ نيسان المقبل، الأمر الذي يمثل تطورا إيجابيا في العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي في أنقرة: "سنعقد اجتماعا على مستوى وزيري الخارجية خلال الفترة المقبلة"، بحسب "رويترز".

وأعرب عن اعتقاده أنه سيكون من المفيد أن تكون هذه المحادثات على مستوى القادة أيضا.

وأوضح أنه سيبحث مع نظيره اليوناني عند قدومه إلى أنقرة، "اللقاء بين رئيسنا (رجب) طيب أردوغان ورئيس وزراء اليونان (كيرياكوس) ميتسوتاكيس".

تأتي تصريحات وزير الخارجية التركي بعدما استأنف البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي محادثات تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة في نزاع بحري قائم منذ عقود.

ويوجد خلافات بين أنقرة وأثينا بشأن عدد من القضايا مثل المطالب المتعارضة المتعلقة بامتداد الجرف القاري لكل منهما والحقوق البحرية والمجال الجوي في البحر المتوسط والطاقة وقبرص المقسمة على أساس عرقي ووضع بعض الجزر في بحر إيجه.

وفي يناير/ كانون الثاني استأنف الطرفان المحادثات الاستكشافية بعد توقف استمر خمس سنوات، وعقدا جولتين من المحادثات منذ ذلك الحين.