طالبان لـ"سبوتنيك": سحب القوات الأمريكية من أفغانستان يجب أن ينفذ بموجب اتفاق الدوحة

أكد المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد، اليوم الأربعاء، أنه يجب تنفيذ "اتفاق الدوحة" لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في مايو المقبل، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه من الصعب سحب القوات الأمريكية في هذا الموعد.

كابول - سبوتنيك. وقال مجاهد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم "علمنا أن بايدن قال إن انسحاب القوات في أيار/مايو أمر صعب، لكن موقف الإمارة الإسلامية هو أن اتفاق الدوحة يجب أن ينفذ، وتنفيذ هذا الاتفاق هو السبيل الوحيد لحل المشاكل".

ولفت مجاهد إلى أن "المشكلة القائمة بين أفغانستان والولايات المتحدة تنتهي بتطبيق اتفاق الدوحة، وهي طريقة جيدة للولايات المتحدة لسحب قواتها من أفغانستان".

وأوضح متحدث طالبان أن سحب القوات الأمريكية يأتي "لصالح الولايات المتحدة وأيضا أفغانستان"، محذرا أنه "أيا كان العذر المطلوب للبقاء قوات أجنبية، فإن الأفغان سيتخذون قرارهم بأنفسهم".

هذا وكشفت صحيفة أمريكية، يوم السبت، عن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأجيل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عاما كاملا.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست": إنه "مع مرور الوقت قبل الموعد النهائي للخروج من أفغانستان تبدو "الولايات المتحدة مستعدة لتأجيل الانسحاب".

وأضافت: "يتعين على بايدن التعامل مع تحذيرات كبار المستشارين العسكريين بشأن مخاطر الخروج المفاجئ مقابل اندفاعه ومطالب الانسحاب المتزايدة من بعض المشرعين في كلا الحزبين".

ونقلت عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، على حد تعبيرها أن "هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به لحمل طالبان على الامتثال الكامل".